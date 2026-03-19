Jonás Cuarón estrena historia de migración con Rubén Blades

Rubén Blades suma un filme más en su carrera actoral para la pantalla grande: “El héroe de 'Campeón Gabacho'”, la nueva película del mexicano Jonás Cuarón, que se estrena este martes en el festival South By Southwest (SXSW), en Austin (Texas).

Basada en la novela de la mexicana Aura Xilonen, publicada en 2015, la historia se centra en un boxeador que se hace famoso por recibir golpes.

Según reveló el directo en una entrevista con EFE, la historia de Liborio es muy universal. Es la historia de un adolescente que está tratando de definirse a sí mismo, y lo hace no a través de lo que la otra gente dice de él, sino del lugar que encuentra en su comunidad.

“Me gusta mucho que habla de la migración desde una perspectiva muy humana y personal: estás literalmente dentro de su cabeza, te enseña toda esa dimensión humana del migrante. Y también me gustó que al final la idea de la comunidad se vuelve muy importante. Liborio descubre que tiene una comunidad que lo apoya, que él pertenece a ella. Eso se me hace algo muy inspirador”, detalla.

En cuanto a la participación de Blades en la película, Cuarón explicó que cuando empezaron a plasmarse los personajes en el guión, Rubén Blades era una opción muy obvia.

“Era muy importante en la adaptación que se hablara de una Latinoamérica más extensa, que no fuera solo una comunidad mexicana. Hay actores de Panamá con Rubén, hay chicanos, Cheech Marín está en la película, hay personajes dominicanos. Trabajar con Rubén fue un gran privilegio, siempre he sido fan de él”.