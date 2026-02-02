¡Bad Bunny lo hizo! Primer álbum en español gana Grammy y le pega a ICE

Bad Bunny hizo historia este domingo en los Grammy 2026 al recibir el premio a Mejor Álbum del Año con su disco ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, el primero totalmente en español en conquistar esta categoría.

Desde el escenario, Benito Martínez Ocasio, nombre real del artista, dedicó el galardón a su madre y a Puerto Rico. “Gracias mami por parirme en Puerto Rico”, expresó conmovido al recibir el premio de manos de Harry Styles.

El disco, sexto álbum de estudio de Bad Bunny, incluye 17 canciones y aborda temas sociales como la gentrificación y la migración forzada, resaltando el orgullo por su tierra. “Puerto Rico, créeme cuando te digo que somos mucho más grandes que 100x25 y no existe nada que no podamos lograr”, comentó el cantante, haciendo referencia a la dimensión de la isla.

En su discurso, también habló en inglés y dedicó el premio “a todas las personas que tuvieron que dejar su tierra natal para seguir sus sueños”, reforzando el carácter internacional y social de su trabajo.

El artista ya había marcado tendencia durante los Grammy al recibir el galardón a Mejor Álbum de Música Urbana, donde lanzó un mensaje político contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). “Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: fuera ICE”, afirmó, en un momento que generó aplausos y cobertura mediática global.

Estas declaraciones llegan en un contexto de tensión política en Estados Unidos, tras recientes operativos migratorios y la muerte de dos manifestantes en Mineápolis, hechos que han vuelto a poner el tema de la migración y los derechos humanos en la agenda internacional.

El éxito de Bad Bunny no solo marca un hito musical sino también cultural, al posicionar un álbum completamente en español como referente global y enviar un mensaje de identidad, orgullo y resistencia desde Puerto Rico.