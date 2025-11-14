Bad Bunny se agranda, Sanz sorprende y Karol G deslumbra en los Grammy

El cantante puertorriqueño Bad Bunny agrandó este jueves su leyenda al obtener por primera vez en su carrera el Latin Grammy a álbum del año por ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, en una ceremonia en la que Karol G ganó el premio a canción del año y el español Alejandro Sanz sorprendió al llevarse uno de los galardones de las categorías generales.

La estrella puertorriqueña, favorito en las apuestas, ganó un total de cinco gramófonos de los 12 que ostentaba, entre ellos a mejor interpretación urbana por ‘DtMF’, con la que también ganó a mejor canción urbana, así como a mejor interpretación de reguetón y mejor álbum de música urbana.

En una gala que parecía diseñada para que el fenómeno Bad Bunny cobrara alas en tres de las categorías más importantes, las sorpresas se abrieron paso y destrozaron los pronósticos, sobre todo en la categoría a grabación del año, un premio que se llevó de manera inesperada el español Alejandro Sanz con su canción ‘Palmeras en el jardín’.

Karol G, canción del año

Por su parte, Karol G, que sonaba como una fuerte contrincante, se llevó el reconocimiento a canción del año por el éxito ‘Si antes te hubiera conocido’, el merengue que se convirtió en un himno del verano, con el que también recibió el gramófono a mejor canción tropical junto a Edgar Barrera.

En esta edición, el compositor mexicano igualó el récord de Residente al alcanzar los 29 Latin Grammys que la estrella puertorriqueña ha acumulado a lo largo de la historia de los galardones.

Los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso, los segundos más nominados de la noche, se hicieron de cinco de los diez gramófonos a los que aspiraban en categorías como mejor canción alternativa, mejor canción pop o mejor álbum de música alternativa.

El dúo del momento protagonizó además una de las actuaciones más producidas de la gala con éxitos como ‘La que puede, puede’ o ‘El día del amigo’ y aparecieron en el escenario repleto de sus característicos corazones rojos y gorros azules que los catapultaron a la fama en el concierto Tiny Desk de NPR. «Esta noche los Grammy son nuestros», gritó Amoroso.

La mexicana Paloma Morphy se alzó con el premio a mejor artista nueva, un reconocimiento que aprovechó para animar a todos aquellos que tienen miedo de subir sus proyectos a internet para darse a conocer. «Algún día puedes acabar en los Grammy», dijo la artista.

Bad Bunny dedica su Latin Grammy a Puerto Rico

Bad Bunny dedicó su premio a la comunidad latinoamericana, especialmente a su natal Puerto Rico, a quienes invitó a nunca olvidar sus orígenes mientras recogía el esperado Latin Grammy a álbum del año por su proyecto ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’.

«Este premio se lo quiero dedicar a todos los niños y los jóvenes de Latinoamérica, y especialmente a los de Puerto Rico. Nunca paren de soñar y de ser ustedes. No importa de dónde venga, nunca olvide de dónde viene, pero sin olvidar para dónde va», dijo el artista en su discurso de agradecimiento.

Y agregó: «Hay muchas maneras de hacer patria y defender nuestra tierra. Nosotros escogemos la música, los sobrinos escogieron la música, Los Pleneros de la Cresta escogieron la música».

Homenaje a Puerto Rico en su álbum

Bad Bunny también quiso acordarse de su familia, a los que ama tanto como ama la música. «Amo lo que hago, amo juntarme con personas apasionadas y hacer lo que más disfruto», indicó.

«Gracias a todas las personas que trabajaron en este álbum, son muchos y los llevo todo en mi corazón y estoy agradecido de la aportación, porque creo que este álbum no hubiera sido lo mismo sin la aportación de cada una de esas personas que entregaron un pedazo de sentimiento y de alma en este trabajo. Amen lo más que puedan», dijo.

El fenómeno ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ salió publicado el pasado enero como un proyecto que incluye homenajes a su Puerto Rico natal y críticas a los problemas que enfrenta la isla.

Karol G, tras ganar el Latin Grammy: «Hago lo que hago porque lo amo y nací para esto»

La estrella colombiana Karol G ofreció un poderoso discurso en el que apeló al amor propio y a ignorar las críticas, a partir de una experiencia personal que vivió recientemente, tras recibir el Latin Grammy a canción del año por su éxito ‘Si antes te hubiera conocido’.

En un momento en el que parece que todo el mundo tiene opiniones de todo, «lo único que quedó de todo eso fue volver a raíz y volver al propósito de que yo estoy haciendo lo que hago porque lo amo, me gusta y porque nací para esto», dijo la artista colombiana durante su discurso.

«Y no lo digo por mí, lo digo porque hay muchas personas en la casa pensando que no son buenas, que no son suficientemente buenas o profesionales para hacer lo que quieren. Olvídense del mundo, del ruido y cuando uno se olvida de la calificación del otro queda el amor y la pasión, por encima de todo, pasión y obsesión de lo que uno hace», concluyó mientras recibía el aplauso del público.

Karol G lanzó ‘Si antes te hubiera conocido’ en junio de 2024, un merengue que se convirtió entonces en la canción del verano.

Alejandro Sanz da la sorpresa y gana el Latin Grammy a grabación del año

El cantante español Alejandro Sanz dio la sorpresa al ganar el premio a grabación del año por el tema ‘Palmeras en el jardín’, durante la 26ª edición de los Latin Grammy que se realizan en Las Vegas.

Al recibir el premio, Sanz destacó que este proyecto había sido su regreso sentido a la música. «La música ha sido mi vida así que después de tantos años me he enamorado de la misma», apuntó.

El madrileño derrotó a los favoritos de la noche como Bad Bunny, quien contaba con dos canciones nominadas en esta terna, así como a los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso.