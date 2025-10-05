Bad Bunny: ¡tienen cuatro meses para aprender!” español

Bad Bunny se convirtió en el centro de atención nuevamente al responder con humor y firmeza a las críticas sobre su próxima actuación en el Super Bowl 2026.

El artista puertorriqueño usó su monólogo como anfitrión invitado en la apertura de la temporada 51 de Saturday Night Live (SNL) y entre risas, comentó: “Creo que todos están contentos, incluso "Fox News”, refiriéndose a quienes se oponen a su participación.

Luego, en español, Bad Bunny destacó el impacto cultural de su logro: “Este éxito no es solo mío, es de todos los latinos que han trabajado para abrir puertas. Nuestra huella en este país nadie la puede borrar”. Para quienes no entendieron, bromeó en inglés: “Si no entendieron lo que dije, ¡tienen cuatro meses para aprender!”.

La polémica también incluyó declaraciones de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien aseguró que el DHS estará presente para garantizar la seguridad del Super Bowl.

El tema incluso fue objeto de bromas en Weekend Update, donde los presentadores ironizaron sobre la supuesta asistencia de agentes de ICE al espectáculo.