¡Barto se alejará de las cámaras! Aprehensión lo afectó y volverá después

El conocido influencer y presentador Barto decidió tomarse un descanso del programa que presenta, debido a que quedó muy afectado tras ser detenido y liberado por el caso de presunto fraude.



Les dijo a sus seguidores que necesita tomarse un tiempo fuera de las redes para reflexionar sobre lo que pasó.



Explicó que los últimos días han sido sumamente difíciles para él, razón por la que quería hablarle a sus fans desde la honestidad.

"Quiero agradecer a todas las personas que confiaron en mí y me enviaron mensajes recordando quién soy", agregó

Aunque no estará presentando, el programa seguirá con la participación de su compañero Alex.