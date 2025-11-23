Show - 23/11/25 - 01:38 PM

¡Barto se alejará de las cámaras! Aprehensión lo afectó y volverá después

"Quiero agradecer a todas las personas que confiaron en mí y me enviaron mensajes recordando quién soy", agregó

 

Por: Redacción / Web -

El conocido influencer y presentador Barto decidió tomarse un descanso del programa que presenta, debido a que quedó muy afectado tras ser detenido y liberado por el caso de presunto fraude.

Les dijo a sus seguidores que necesita tomarse un tiempo fuera de las redes para reflexionar sobre lo que pasó.

Explicó que los últimos días han sido sumamente difíciles para él, razón por la que quería hablarle a sus fans desde la honestidad. 

"Quiero agradecer a todas las personas que confiaron en mí y me enviaron mensajes recordando quién soy", agregó

Aunque no estará presentando, el programa seguirá con la participación de su compañero Alex. 

Te puede interesar

¿Qué pasó en Bolivia? ¿Eddy Lover fue retenido por faltar a show?

¿Qué pasó en Bolivia? ¿Eddy Lover fue retenido por faltar a show?

 Noviembre 23, 2025
¡Barto se alejará de las cámaras! Aprehensión lo afectó y volverá después

¡Barto se alejará de las cámaras! Aprehensión lo afectó y volverá después

 Noviembre 23, 2025
Lillly Goodman cautivó en una noche de fe, milagros y adoración

Lillly Goodman cautivó en una noche de fe, milagros y adoración

Noviembre 23, 2025
De La Ghetto presenta su nuevo proyecto ‘Starlight'

De La Ghetto presenta su nuevo proyecto ‘Starlight'

 Noviembre 22, 2025
Lilly Goodman cumple su sueño de vestir la pollera

Lilly Goodman cumple su sueño de vestir la pollera

 Noviembre 22, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Absuelven a la mujer de la bebé falsa. Afectado habla de injusticia

Absuelven a la mujer de la bebé falsa. Afectado habla de injusticia
Mulino responde a críticas sobre sus declaraciones en Costa Rica

Mulino responde a críticas sobre sus declaraciones en Costa Rica
Imputado por asesinato de productor queda libre con firme periódica

Imputado por asesinato de productor queda libre con firme periódica
¡Gente cabreada! Denuncian fraude con la ganadora del Miss Universo

¡Gente cabreada! Denuncian fraude con la ganadora del Miss Universo