Beéle niega haber difundido video íntimo con Isabella Ladera

Los abogados de colombiano Beéle anunciaron este martes que "se han iniciado acciones legales" contra quienes resulten responsables de la difusión del video privado en el que aparece junto a la venezolana creadora de contenido Isabella Ladera.

"En representación legal de Brandon de Jesús López Orozco, conocido artísticamente como Beéle, sus equipos legales Víctor Mosquera Marín Abogados y DMR Law LLC, rechazamos de manera categórica la circulación en redes sociales y plataformas digitales de un video íntimo que vulnera la privacidad y la dignidad de las personas involucradas", dice un comunicado.

El escrito fue subido a las redes sociales de la firma de abogados del cantante urbano y compartido por el mismo artista en las historias de su cuenta oficial de Instagram.

Agregan: "Frente a esta situación, se han iniciado acciones legales coordinadas en Colombia y en Estados Unidos contra quienes resulten responsables de la obtención, difusión, alojamiento, indexación o monetización del material".

Beéle dice que no filtró dicho material ni participó en su divulgación. "Su carrera artística y prestigio internacional descartan cualquier necesidad o interés en actos de esta naturaleza", aseguraron.

En la parte final del texto indicó que se trata de un hecho que "afecta a todas las partes" y que Beéle también es víctima de "la exposición no consentida de su intimidad".

"Rechazamos toda forma de violencia y continuaremos utilizando las vías legales para la defensa integral de sus derechos", concluyeron.

