¡Bien cabreada! Paulina Rubio acusa a seguridad de manosearla

La cantante Paulina Rubio llamó la atención el fin de semana, esto luego que en pleno show de su gira Perrísimas, que ofrecían en Phoenix, Arizona, se cabreó afirmando que uno de los elementos de seguridad la había tocado indebidamente.

LEE TAMBIÉN: Cristian Castro recorrió el Casco Antiguo en chancletas

Publicidad

Paulina Rubio bajó del escenario para cantar junto al público el tema Nena, que hizo a dueto con Miguel Bosé. En ese momento se formó un caos por tanta gente que tenía alrededor, y fue cuando la cantante pidió un alto a la música para denunciar la presunta agresión por parte de un guardia.

“Paren la música, paren la música”, dijo en inglés,, y después ser refirió al hombre, “señor, usted me tocó. Usted me tocó y eso está mal porque es la seguridad. Qué pena por usted. Él me tocó y es guardia de seguridad”.

Todo quedó grabado en un video, el cual ya circula en las redes sociales. El clip han divido opiniones, pues mientras algunos usuarios defienden que haya levantado la voz, otros aseguran que el ataque jamás ocurrió y solo fue bulla de la famosa.