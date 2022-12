Black Adam fracasa en taquilla y The Rock no seguirá en DC

Black Adam, el antihéroe de DC interpretado por Dwayne Johnson y que estrenaba su película en cine hace justo dos meses, no formará parte del nuevo universo compartido en el que están trabajando James Gunn y Peter Safran como directores creativos de DC Studios. O al menos del “primer capítulo” de esta nueva era de DC en el cine, tal y como ha comentado el propio The Rock en redes sociales.

Johnson había permanecido en silencio tras la salida de Henry Cavill y su reciente reincorporación al casi extinto DCEU como gran sorpresa de Black Adam.

El fracaso en taquilla de Black Adam ha sido el detonante para que Gunn y Safran no confíen en el personaje y, de un modo u otro, lo dejen en la nevera; aunque parece poco probable que Johnson pueda recuperar el personaje en unos años, ya que el actor tiene ya 50 primaveras.

The Rock ha asegurado que explorarán vías para poder regresar en un futuro, mientras que Gunn ha comentado que estaría encantado de colaborar con la productora de Johnson en un futuro.



“Mis apasionados amigos, quería ofreceros una muy esperada actualización de Black Adam sobre el futuro del personaje en el nuevo Universo DC. James Gunn y yo conectamos, y Black Adam no estará en el primer capítulo de su narrativa. Sin embargo, DC y Seven Bucks acordaron continuar explorando las formas más valiosas en que se puede utilizar Black Adam en futuros capítulos del multiverso de DC. James y yo nos conocemos desde hace años y siempre nos hemos apoyado para tener éxito. No es diferente ahora, y siempre apoyaré a DC (y Marvel) para ganar y GANAR A LO GRANDE. Vosotros me conocéis, y tengo la piel muy gruesa, y siempre podéis contar conmigo para ser directo con mis palabras”, ha escrito Johnson.



La carta abierta de Dwayne Johnson termina agradeciendo el apoyo de los fans por todos estos años de trabajo con Black Adam, además de sentirse orgulloso de la película que consiguieron, terminando por desear unas felices fiestas a todos.

Por su parte, James Gunn ha reaccionado a la publicación de Johnson, asegurando: “Amor por The Rock. Y siempre estaré emocionado de ver qué harán él y Seven Bucks a continuación. No puedo esperar para colaborar con él pronto”, concluye el director de DC Studios.

Love @TheRock & I'm always excited to see what he & Seven Bucks do next. Can't wait to collaborate soon. https://t.co/NLwRqBVkd1 — James Gunn (@JamesGunn) December 20, 2022

