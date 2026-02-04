Show - 04/2/26 - 12:00 AM

Blades felicita a Bad Bunny y suelta reflexión tras los Grammy

El cantautor panameño Rubén Blades felicitó a Gloria Estefan y Bad Bunny tras los premios Grammy, resaltando el impacto del arte, la visibilidad pública y el compromiso social.

 

Rubén Blades reacciona a los Grammy y destaca a Gloria Estefan y Bad Bunny

El cantautor panameño Rubén Blades reaccionó públicamente tras la más reciente entrega de los Premios Grammy, compartiendo un mensaje que combinó felicitaciones, reflexión artística y una clara postura social.

Reconocimiento a Gloria Estefan

El artista explicó que se enteró primero, a través de un amigo, de que Gloria Estefan había resultado ganadora en la categoría donde él, Roberto Delgado y su orquesta, entre otros, estaban nominados.

Blades señaló que de inmediato solicitó que se le enviaran felicitaciones públicas a la cantante a través de sus redes sociales, y aclaró que, aunque no siguió la ceremonia en vivo, posteriormente se informó sobre el resto de los resultados.

El éxito como plataforma pública

En su análisis sobre la gala, Rubén Blades subrayó que el éxito artístico —más allá de gustos personales sobre la música de un intérprete— otorga una plataforma pública que puede ser utilizada de forma positiva o negativa, dependiendo del compromiso de quien la posee.

Bad Bunny y un logro histórico

Blades también felicitó a Bad Bunny, quien obtuvo varios reconocimientos durante la noche, incluido el de Álbum del Año. El músico calificó el triunfo como histórico, al tratarse de un disco en español galardonado en una categoría tradicionalmente dominada por producciones en inglés.

Arte, migración y conciencia social

Más allá del éxito musical, el salsero elogió que Bad Bunny utilizara su visibilidad para pronunciarse sobre temas sociales y migratorios. Destacó el valor de manifestarse públicamente y defender posturas críticas frente a acciones gubernamentales.

Rubén Blades enfatizó que disentir no convierte a una persona en enemiga de su país, sino que puede representar una defensa firme de principios humanos universales, reforzando así el papel del arte como herramienta de conciencia social.

