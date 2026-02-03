Show - 03/2/26 - 09:20 AM

Franklyn les cantó sus verdades y hubo cabreos en el Parking de Yen

Franklyn arremetió contra Barceló y los demás integrantes, acusándolos de no respetar a Yen Vídeo y de sabotear el programa al negarse a realizar los juegos o seguir las dinámicas establecidas.

 

Por: Redacción / Web -

Anoche, la intervención de Franklyn Robinson fue el "terremoto" que sacudió la dinámica de El Parking

Lejos de ser un invitado pasivo, en el buen sentido de la palabra, Franklyn entró con la "artillería pesada" para poner orden y cuestionar la falta de respeto hacia la producción y el formato del show.

Franklyn arremetió contra Barceló y los demás integrantes, acusándolos de no respetar a Yen Vídeo y de sabotear el programa al negarse a realizar los juegos o seguir las dinámicas establecidas.

 Su mensaje principal fue dirigido a Yen, exigiéndole que tome el control total del reality frente a los "atrevidos" (mencionando directamente a Barceló y Kathy) que quieren hacer lo que les da la gana.

Tras sus palabras, el ambiente relajado y de "relajo" de Barceló se transformó en una atmósfera de confrontación real. Franklyn dejó claro que si no están dispuestos a trabajar y "hacer el show" correctamente, no deberían estar ahí, lo que ha puesto a los participantes a la defensiva y ha elevado la tensión competitiva.

Sus declaraciones también validaron indirectamente la posición de Franklin de León al exigir seriedad en los vínculos y comportamientos dentro de la casa, quitándole a Barceló el "escudo" del humor con el que solía evadir las críticas. 

Te puede interesar

Franklyn les cantó sus verdades y hubo cabreos en el Parking de Yen

Franklyn les cantó sus verdades y hubo cabreos en el Parking de Yen

 Febrero 03, 2026
Verástegui le da palo a Bad Bunny y dice que hace música basura

Verástegui le da palo a Bad Bunny y dice que hace música basura

 Febrero 03, 2026
‘Manager’ de participantes muestran su inconformidad en el Parking de Yen

‘Manager’ de participantes muestran su inconformidad en el Parking de Yen

 Febrero 03, 2026
Lewis Hamilton tendría nueva mujer en su vida y se trata de Kim Kardashian

Lewis Hamilton tendría nueva mujer en su vida y se trata de Kim Kardashian

 Febrero 02, 2026
¡Demencia y bailoteo! Samy y Sandra con Principal listos pal' Carnaval

¡Demencia y bailoteo! Samy y Sandra con Principal listos pal' Carnaval

 Febrero 02, 2026

En resumen, Franklyn Robinson anoche dejó de ser un espectador para convertirse en el "fiscal del reality", forzando a los participantes a tomarse el proyecto en serio o enfrentar las consecuencias de un sabotaje público.

Por otro lado, la llegada de un artista de talla internacional como Saiko le dio un aire de "estrellato" al show, sacando por un momento a los participantes del bucle de peleas constantes entre Barceló y el entorno de María del Pilar.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Asesinato a sangre fría dentro una barbería en la 24 de Diciembre

Asesinato a sangre fría dentro una barbería en la 24 de Diciembre
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Tragedia vial en El Valle de Antón

Tragedia vial en El Valle de Antón
Lo matan en una de riña en un bar de Darién; familia entrega al agresor

Lo matan en una de riña en un bar de Darién; familia entrega al agresor

Segundo homicidio del año en Arraiján: víctima presenta múltiples puñaladas

Segundo homicidio del año en Arraiján: víctima presenta múltiples puñaladas