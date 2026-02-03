Franklyn les cantó sus verdades y hubo cabreos en el Parking de Yen

Anoche, la intervención de Franklyn Robinson fue el "terremoto" que sacudió la dinámica de El Parking.

Lejos de ser un invitado pasivo, en el buen sentido de la palabra, Franklyn entró con la "artillería pesada" para poner orden y cuestionar la falta de respeto hacia la producción y el formato del show.

Franklyn arremetió contra Barceló y los demás integrantes, acusándolos de no respetar a Yen Vídeo y de sabotear el programa al negarse a realizar los juegos o seguir las dinámicas establecidas.

Su mensaje principal fue dirigido a Yen, exigiéndole que tome el control total del reality frente a los "atrevidos" (mencionando directamente a Barceló y Kathy) que quieren hacer lo que les da la gana.

Tras sus palabras, el ambiente relajado y de "relajo" de Barceló se transformó en una atmósfera de confrontación real. Franklyn dejó claro que si no están dispuestos a trabajar y "hacer el show" correctamente, no deberían estar ahí, lo que ha puesto a los participantes a la defensiva y ha elevado la tensión competitiva.

Sus declaraciones también validaron indirectamente la posición de Franklin de León al exigir seriedad en los vínculos y comportamientos dentro de la casa, quitándole a Barceló el "escudo" del humor con el que solía evadir las críticas.

En resumen, Franklyn Robinson anoche dejó de ser un espectador para convertirse en el "fiscal del reality", forzando a los participantes a tomarse el proyecto en serio o enfrentar las consecuencias de un sabotaje público.

Por otro lado, la llegada de un artista de talla internacional como Saiko le dio un aire de "estrellato" al show, sacando por un momento a los participantes del bucle de peleas constantes entre Barceló y el entorno de María del Pilar.