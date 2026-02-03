Show - 03/2/26 - 10:18 AM

Faster no quiere juegavivos: "Guardo la satisfacción de mis éxitos para mí"

Afirma que solo Dios y unos pocos estuvieron ahí alentando y empujando su espíritu a lograr sus sueños.

 

Por: Redacción / Web -

El reconocido productor musical Faster, conocido por ser el genio detrás de los éxitos de El Boza, afirmó que prefiera guardar sus logros para él mismo, dejando de lado a los que no lo valoran.

"Guardo la satisfacción de mis exitos para mi y loss míos mas cercanos. Porque cuando tuve que romperme la espalda cuando me desvele cuando llore y cuando falto", indica.

Afirma que solo Dios y unos pocos estuvieron ahí alentando y empujando su espíritu a lograr sus sueños.


"No es fácil, pero aprendan a guardarse esa satisfacción de lograr cosas para ustedes y los suyos. Es como un auto regalo al esfuerzo y sacrificio. Y solo lo merecen quienes estuvieron en tu proceso que de seguro fácil no fue", puntualizó. 

Febrero 03, 2026
