Faster no quiere juegavivos: "Guardo la satisfacción de mis éxitos para mí"
Afirma que solo Dios y unos pocos estuvieron ahí alentando y empujando su espíritu a lograr sus sueños.
El reconocido productor musical Faster, conocido por ser el genio detrás de los éxitos de El Boza, afirmó que prefiera guardar sus logros para él mismo, dejando de lado a los que no lo valoran.
"Guardo la satisfacción de mis exitos para mi y loss míos mas cercanos. Porque cuando tuve que romperme la espalda cuando me desvele cuando llore y cuando falto", indica.
Afirma que solo Dios y unos pocos estuvieron ahí alentando y empujando su espíritu a lograr sus sueños.
"No es fácil, pero aprendan a guardarse esa satisfacción de lograr cosas para ustedes y los suyos. Es como un auto regalo al esfuerzo y sacrificio. Y solo lo merecen quienes estuvieron en tu proceso que de seguro fácil no fue", puntualizó.