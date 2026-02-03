Verástegui le da palo a Bad Bunny y dice que hace música basura

El famoso actor de novelas Eduardo Verástegui estalla contra Bad Bunny y tildó su música de “basura tóxica”

Eduardo reaccionó al mensaje político del cantante en los Grammy y lanzó duras críticas contra su música en redes sociales.

Tras convertirse en el ganador a Álbum del Año y Mejor Álbum de Música Urbana, el llamado “Conejo Malo” aprovechó para pronunciarse contra la política migratoria de Estados Unidos y el Servicio de Migración (ICE).

“Antes de agradecer a Dios. Quiero decir: ICE fuera. No somos salvajes, no somos animales… somos americanos también”, dijo.

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas para el actor Eduardo Verástegui, quien hizo uso de sus redes sociales para arremeter en contra del cantante y cuestionar tanto su triunfo como su música.

“Qué tiempos aquellos en los que ese premio lo recibían Frank Sinatra, Adele o Stevie Wonder. Hoy basta con ponerse vestidos, balbucear letras ininteligibles, glorificar la vulgaridad y cantar con la boca llena de comida para que te lo regalen”, escribió en una primera publicación.

También respondió directamente al discurso de Benito y lo calificó como contradictorio pues, según él, no coincide con el mensaje de su música:

“Este personaje afirma que no somos animales, pero se comporta como tal. Dice que el ICE es ‘salvaje’, mientras su música promueve lo más salvaje del instinto: sin orden, sin belleza y sin responsabilidad”, agregó.

En un nuevo “post”, volvió a hablar del tema y aunque dejó claro que no está en contra de los gustos de nadie, sí pidió ser más selectivos y hasta descalificó por completo el trabajo de Benito:

“Una cosa es música y otra muy distinta es ruido, cantado con la boca llena de comida y con letras que denigran al ser humano. Eso ya no es una cuestión de gustos: es objetivamente basura. Y sí, estoy hablando del Conejito Malo. Su ruido es basura tóxica”.

Bad Bunny se ha posicionado como detractor de Donald Trump, mientras que Verástegui ha expresado en distintas ocasiones su respaldo hacia el mandatario estadounidense.