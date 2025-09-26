Show - 26/9/25 - 09:05 AM

Boza lloró y le dio las gracias a Panamá por todo el apoyo

“Ella” y “Hecha Pa’ Mí” hasta “Orión”, “YaYa”, sonaron con mucha energía y todos los presentes lo tripearon.

 

Por: Redacción / Web -

El cantante Boza expresó su agradecimiento a todo Panamá tras la gran velada que tuvo en los Premios Juventud.

Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, Boza celebró sus nominaciones y fue el encargado de cerrar con broche de oro.

