Boza, nominado con 'Orión' en los Latin Grammy 2025

Boza vuelve a brillar en la escena internacional al celebrar su segunda nominación a los Latin Grammy, esta vez en la categoría “Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina”, con su tema "Orión".

A través de un video publicado en sus redes sociales, el intérprete de éxitos como "Hecha Pa’ Mí" y "Ella" compartió la emocionante noticia con sus seguidores, afirmando lo especial que es para él dicha nominación, más porque el tema es "Orión", un tema que habla de la responsabilidad afectiva. “¡Nos vemos en Las Vegas!”, expresó Boza con entusiasmo.

Esta nominación reafirma el crecimiento internacional del artista, quien ha logrado posicionar su música en diversos mercados y plataformas digitales, llevando el nombre de Panamá a lo más alto de la música latina.

Los Latin Grammy 2025 se celebrarán en la ciudad de Las Vegas, donde Boza buscará sumar un reconocimiento a su prometedora carrera artística.