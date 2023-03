Boza recibe placa de oro de YouTube

Boza sigue en el camino de los éxitos, y es tanta su alegría que cada detalle maravilloso que pasa en su carrera le agradece a sus seguidores por hacerlo posible.

Por ello no perdió la oportunidad de compartirles que recibió placa de oro de YouTube por alcanzar la cifra de un millón de suscriptores en su canal.

Publicidad

“Sin ustedes nada de esto hubiera sido posible. Los amo a todo”, destacó el artista panameño, al publicar un video de su día con su placa de oro, con la que durmió, metió en su maleta y hasta jugó pimpón. “Mi gente estoy feliz y contento porque gracias a ustedes llegamos a un millón de suscriptores en YouTube, no fuera sin ustedes, en verdad no lo hubiese podido lograr, lo que viene bajando ahorita mismo es nueva música pa’ que sepan, ya saben... de un millón vamos para no sé cuántos millones, pero vamos para encima, ustedes saben qué es lo que es”, añadió el intérprete de “Hecha para mi”.

Contenido Premium: 0