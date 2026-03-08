¿Britney puede quedar presa? Le hallan pastillas tras conducir en fuego

El medio TMZ informó que se hallaron pastillas en el automóvil de la cantante Britney Spears, luego de su arresto el miércoles pasado en el condado de Ventura County, en California, por conducir bajo los efectos del alcohol.

Fuentes cercanas al caso informaron al portal que las píldoras están siendo analizadas, lo que podría implicar un cambio en el caso e incluso derivar en una posible sentencia de prisión.

Al parecer, pudieran tratarse de las pastillas pudieran haber sido Adderall, un medicamento que estimula el sistema nervioso central y combina sales de anfetamina y dextroanfetamina.

Dicho análisis busca determinar si las pastillas contienen otras sustancias, como cocaína, fentanilo u otras drogas, que podrían incrementar las consecuencias legales.

Luego de su detención, “La princesa del pop” fue trasladada de inmediato a un hospital para realizarle pruebas de alcohol en sangre y, desde entonces, ha permanecido en un perfil bajo en su residencia en Los Ángeles.