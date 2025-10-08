Cae famosa exmiss Bolivia con 350 kilos de polvos mágicos

La justicia Argentina condenó a Jade Isabela Callaú Barriga, de 22 años, conocida como Chabela y ex-Miss Bolivia, todo por su participación en un operativo de narcotráfico en la que cayó con varios kilos de drogas transportados en una avioneta.

Se informó que el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, la declaró partícipe secundaria del delito de transporte de estupefacientes y ordenó su expulsión inmediata del país.

La chica fue trasladada a Bolivia el sábado por la Policía Federal Argentina, tras confirmarse que su permanencia en territorio argentino era irregular, según informó 'Metro Ecuador'.

Callaú fue detenida en enero de este año junto a su pareja, el piloto brasileño Leonardo Monte Alto Gusmao, de 52 años, también identificado como Carlos Costas Díaz, luego de que una avioneta Cessna realizara un aterrizaje de emergencia en Ibicuy, provincia de Entre Ríos, debido a la falta de combustible.

Al revisar la aeronave, las autoridades hallaron más de 350 kilos de cocaína distribuidos en compartimientos ocultos.

Dicha investigación judicial determinó que la droga estaba destinada a abastecer una red criminal que operaba desde General Rodríguez y Buenos Aires, dedicada a la distribución de cocaína en el circuito nocturno porteño.

En su declaración ante el tribunal, Callaú afirmó que fue obligada a acompañar a su pareja en el vuelo, bajo el pretexto de “visitar a un conocido”.

Durante el proceso, permaneció recluida en el penal de Ezeiza, donde aguardaba el veredicto de la causa que inicialmente contemplaba una pena de entre 4 y 15 años de prisión.

Ella alcanzó notoriedad en su país tras obtener los títulos de Miss Ganadera y Miss FexpoBorja, eventos locales que la lanzaron al ámbito mediático y a las redes sociales. En plataformas digitales mostraba su vida cotidiana, sus viajes y su interés por la moda y la estética.

“Ella se equivocó, estaba cegada y atrapada en una relación sin salida. Él le daba dinero y regalos, la manejaba como una marioneta”, afirmó su madre posteriormente

La madre también reveló que su hija mantenía una relación tóxica y aseguró que el hombre ya había sido condenado por narcotráfico en Brasil, donde se fugó y cambió de identidad.

“Su verdadero nombre es Leonardo Monte Alto. Es un psicópata, violento y narcotraficante”, puntualizó.