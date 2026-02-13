¡Candela y demencia! Dundu, Euana y Dikisima en la Mansión del Chiri
La Mansión del Chiri, el nuevo reality de Chiriquí que promete estrenarse en unos meses, sigue anunciando caras y los últimos tres prometen formar un revulú.
"La Dikísima" (Giselle): Fue confirmada el 11 de febrero como el tercer fichaje oficial tras una intensa campaña en redes sociales para que fuera incluida.
Pero todo se descontroló anoche, luego que se informara que la polémica Euana, se suma al grupo, aportando su estilo característico que ya tiene a muchos seguidores pendientes de cómo se adaptará a la convivencia en Las Lajas.
Además, Dundusúa también se anunció para ponerle más picando a esa casa.
Con estas incorporaciones, la lista de los 17 participantes de La Mansión del Chiri sigue completándose. Se unen a las ya confirmadas Tiffany García y Yaneth Marín.