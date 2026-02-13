‘Manager’ de Yana publica polémica conversación con Urri

El reality “El Parking de Yenvideo” llegó a su final el pasado 7 de febrero, pero varios de sus participantes continúan generando conversación en redes sociales. Entre ellos destacan Yana, conocida como “la rusa”, y Urri, cuya relación dentro del programa no prosperó fuera de cámaras.

Yana aclaró recientemente que no mantiene una relación sentimental con Urri en la vida real. Aunque reconoce que le tomó cariño durante el encierro, aseguró que existen actitudes y comportamientos que él debe cambiar antes de que pueda considerarse una posible relación en el futuro. Entre los puntos que mencionó está el consumo de alcohol.

Ambos volvieron a ser tendencia tras participar en un streaming de Barceló, donde Yana fue invitada y Urri intervino durante la transmisión. Allí, ella reiteró que entre los dos no habrá una relación si no hay cambios de hábitos. Por su parte, el integrante del “team unicornio” señaló que está intentando hacer las cosas bien, pero que los procesos personales no ocurren de un día para otro.

La polémica sumó otro capítulo luego de finalizar el programa digital “El Culto”, cuando el “manager” de Yana, Esteban Contreras, publicó en sus historias de Instagram capturas de una conversación con Urri. Según mostró, le aconsejaba tratar y hablarle bien a la creadora de contenido. En los mensajes, Urri habría respondido que nadie le dirá qué hacer y que “Yana es mía”. Contreras aseguró además que recibió amenazas posteriores, versión que circula actualmente en redes.

En medio de la controversia, Yana manifestó no estar de acuerdo con que su “manager” hiciera pública la conversación. “La verdad yo quiero mucho a esa persona que conocí en el reality. De mi parte solo quiero cosas bonitas para él y su familia”, expresó. También adelantó que le quedan pocos días en Panamá.