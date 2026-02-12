Zoe Saldaña donará B/.2,500 dólares mensuales a familia de Van Der Beek

Zoe Saldaña se comprometió a realizar una donación mensual de B/.2.500.00 a la campaña de GoFundMe organizada para asistir a la viuda y a los seis hijos del intérprete de Dawson’s Creek.

La colecta, lanzada tras el anuncio de la muerte de Van Der Beek el 11 de febrero, recaudó más de B/.1,2 millones en menos de 24 horas, superando el objetivo inicial.

La página de GoFundMe describe la situación de la familia y señala que James Van Der Beek “fue un querido esposo, padre y amigo que tocó la vida de todos a su alrededor”.

Tras una larga y valiente batalla contra el cáncer, el actor falleció el 11 de febrero de 2026, dejando a su devota esposa, Kimberly, y a sus seis hijos.

En ese mismo mensaje, los organizadores explican que, durante la enfermedad, la familia “enfrentó no solo desafíos emocionales, sino también una importante carga financiera mientras hacían todo lo posible para apoyar a James y brindarle atención”.

