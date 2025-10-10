Caras de Univisión llaman ignorantes a padres por reto de TikTok

Las presentadoras del programa Desiguales de Univisión se refirieron al polémico reto viral de TikTok del “adicto”, el mismo que realizó Marlene junto a su hijo, además, calificaron de ignorantes a los que hacen y reproducen este tipo de contenidos con menores.

Afirman que este tipo de actitudes para ganar fama en redes sociales no les parece para nada gracioso y expone a sus propios hijos por hacerse virales buscando fama.

El tema está en el borde de la tormenta, tras la viralización del video de la exCalle 7 Marlene. Por esto la SENNIAF citó a ella y su pareja, padres del niño, y determinó que deberán asistir a sesiones de fortalecimiento familiar, además de dar seguimiento al cumplimiento de estas medidas.



Esas evaluaciones psicológicas serán enviadas a la Fiscalía de Familia, ya que existen indicios y material videográfico que muestran la exposición de un menor de cuatro años con posibles fines económicos a través de redes sociales.

Obviamente en redes sociales hay opiniones divididas sobre este tema.