Caras de Univisión llaman ignorantes a padres por reto de TikTok
Obviamente en redes sociales hay opiniones divididas sobre este tema.
Las presentadoras del programa Desiguales de Univisión se refirieron al polémico reto viral de TikTok del “adicto”, el mismo que realizó Marlene junto a su hijo, además, calificaron de ignorantes a los que hacen y reproducen este tipo de contenidos con menores.
Afirman que este tipo de actitudes para ganar fama en redes sociales no les parece para nada gracioso y expone a sus propios hijos por hacerse virales buscando fama.
El tema está en el borde de la tormenta, tras la viralización del video de la exCalle 7 Marlene. Por esto la SENNIAF citó a ella y su pareja, padres del niño, y determinó que deberán asistir a sesiones de fortalecimiento familiar, además de dar seguimiento al cumplimiento de estas medidas.
Esas evaluaciones psicológicas serán enviadas a la Fiscalía de Familia, ya que existen indicios y material videográfico que muestran la exposición de un menor de cuatro años con posibles fines económicos a través de redes sociales.
