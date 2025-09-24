Show - 24/9/25 - 11:16 AM

Carlos Vives llegó a Panamá y expresó que le encanta estar acá

El cantante expresó su felicidad por estar una vez más en Premios Juventud.

 

El cantautor colombiano Carlos Vives llegó a suelo panameño y expresó estar contento por visitar este país, en esta ocasión para participar en los Premios Juventud 2025.

Según el famoso, siempre le encanta venir a nuestro istmo, por el calor de la gente, misma que siente cuando está en su tierrita. 

Ha sido un camino muy bonito. Hoy tengo más claro que nuestra música nos hermana a todos los que hablamos en español y que lo que sembramos hace 30 años sigue dando frutos en nuevas generaciones”, agregó.

 

 

 

