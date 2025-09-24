Carlos Vives llegó a Panamá y expresó que le encanta estar acá

El cantautor colombiano Carlos Vives llegó a suelo panameño y expresó estar contento por visitar este país, en esta ocasión para participar en los Premios Juventud 2025.

Según el famoso, siempre le encanta venir a nuestro istmo, por el calor de la gente, misma que siente cuando está en su tierrita.

⁣

“Ha sido un camino muy bonito. Hoy tengo más claro que nuestra música nos hermana a todos los que hablamos en español y que lo que sembramos hace 30 años sigue dando frutos en nuevas generaciones”, agregó.