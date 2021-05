Carmen: ‘Ese tipo de comentario no me hace nada’

Carmen Jaramillo, representante de Panamá para el Miss Universo, restó importancia al insulto del fanático que la mandó a comer, dijo que ella come todo lo que le da la gana y no engorda.

Recordemos que el jueves, mientras las candidatas al Miss Universo regresaran de cumplir con ciertas actividades, es ahí donde uno de los presentes en el hotel de concentración le dice a Carmen “Panamá come, aliméntate”, el hecho que causó furor en las redes sociales.

"No hay por qué prestar atención a este tipo de cosas... ese tipo de comentario no me hace nada", declaró la beldad, tras el incómodo momento.

Instó a la persona que la invitara a comer y pagar la cuenta.

"¿Qué le puedo decir? Yo como tanto que si me invitara a cenar no podría pagar la cuenta, me daría el lujo de comer todo lo que me da la gana y no engordaría".

Añadió "Que sea feliz (a la persona que la insultó)... me acepto como soy".

Por otro lado, Carmen en su presentación de Traje Nacional levantó muchos suspiros. Elogios y aplausos llenaron las redes sociales, también no faltaron.

El vestido de Jaramillo representa los acontecimientos que han trascendido desde la llegada de los europeos, denominado “La Niña, La Pinta y La Santa María”.

El traje es un diseño del chorreano Abdul Habid Juliao Esturain.

La final del máximo certamen de belleza será el domingo, en Florida, Estados Unidos, en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino.