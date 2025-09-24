Carretera de Sabana Grande a Tonosí lleva nombre de Dorindo Cárdenas

El inconfundible acordeón de Daniel Dorindo Cárdenas Gutiérrez, mejor conocido como El Poste de Macano Negro, seguirá resonando en la memoria de los panameños gracias a un homenaje que inmortaliza su trayectoria.

Se trata de una importante carretera en la provincia de Los Santos que, a partir de ahora, lleva su nombre, luego del acto de develación de la placa, el cual presidió el propio artista junto a familiares y amigos.

La vía, que inicia en el área donde nació y se crió el artista, como Sabana Grande, Las Guabas, entre otras comunidades, y se extiende hasta los distritos de Macaracas y Tonosí, fue designada en su honor como un reconocimiento a su aporte a la música típica panameña, género que defendió y engrandeció durante décadas.

En el acto estuvieron presentes destacadas figuras de la música típica como Ulpiano Vergara, Nenito Vargas y Celso Quintero, quienes se unieron a familiares, amigos, autoridades locales y seguidores para acompañar este momento de trascendencia cultural.

Cárdenas indicó sentirse profundamente agradecido por el homenaje, calificándolo como una gran distinción.

"Me siento muy contento, es una gran distinción que me han hecho las autoridades", indicó el artista.

Dorindo Cárdenas, considerado uno de los pioneros más influyentes de la música típica, llevó el acordeón panameño a lo más alto, consolidando un estilo que hoy continúa inspirando a nuevas generaciones de intérpretes y amantes del folclore nacional.