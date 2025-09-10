Show - 10/9/25 - 09:44 AM

Catherine enamoró a sus fans en NY y seguirá en gira de Eddy Lover

Eddy Lover tendrá un tour de 28 presentaciones en distintas ciudades de Estados Unidos y también estará acompañado por Martín Machore y Aspirante.

 

Por: Redacción / Web -

La reconocida cantante panameña Catherine se unió a la gira "De Blanco y Negro a Color, Usa Tour 2025" de su compatriota Eddy Lover y tras su paso por Nueva York muchos latinos han quedado encantados con ella.

Semanas atrás la famosa afirmó que le metería todo su flow para botarla y tras su presentación en la Gran Manzana hace unos días, ha cumplido con lo que prometió. 

Eddy Lover tendrá un tour de 28 presentaciones en distintas ciudades de Estados Unidos y también estará acompañado por Martín Machore y Aspirante.

Catherine anunció que tendrá participación en el evento anual que hacen los panameños en Nueva York, en esta ocasión el 9 y 10 de octubre en el President St / Classon Ave. Brooklyn, Nueva York y posteriormente en el desfile que será en la Avenida Franklin, Berger St. Brooklyn.

 

 

Te puede interesar

¿En la dulce espera? ¿Montaje? Circula imagen con su nombre

¿En la dulce espera? ¿Montaje? Circula imagen con su nombre

Septiembre 10, 2025
Muere actriz de cine para adultos de vacaciones en Costa Rica

Muere actriz de cine para adultos de vacaciones en Costa Rica

 Septiembre 10, 2025
Bad Bunny rompe récord de Premios Billboard y es el más grande

Bad Bunny rompe récord de Premios Billboard y es el más grande

 Septiembre 10, 2025
Catherine enamoró a sus fans en NY y seguirá en gira de Eddy Lover

Catherine enamoró a sus fans en NY y seguirá en gira de Eddy Lover

 Septiembre 10, 2025
¡Carlienis quedó montada! Tiene nave nueva tras mucho esfuerzo

¡Carlienis quedó montada! Tiene nave nueva tras mucho esfuerzo

 Septiembre 10, 2025

 

Ver esta publicación en Instagram

 

 

 

 

Una publicación compartida por CATHERINE (@catherinemusica507)

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros

Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros
Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza
Menor pagará 12 años por matar a seguridad durante asalto

Menor pagará 12 años por matar a seguridad durante asalto
Policía abate delincuente durante persecución por robo en joyería

Policía abate delincuente durante persecución por robo en joyería
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí