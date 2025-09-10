Catherine enamoró a sus fans en NY y seguirá en gira de Eddy Lover
Eddy Lover tendrá un tour de 28 presentaciones en distintas ciudades de Estados Unidos y también estará acompañado por Martín Machore y Aspirante.
La reconocida cantante panameña Catherine se unió a la gira "De Blanco y Negro a Color, Usa Tour 2025" de su compatriota Eddy Lover y tras su paso por Nueva York muchos latinos han quedado encantados con ella.
Semanas atrás la famosa afirmó que le metería todo su flow para botarla y tras su presentación en la Gran Manzana hace unos días, ha cumplido con lo que prometió.
Catherine anunció que tendrá participación en el evento anual que hacen los panameños en Nueva York, en esta ocasión el 9 y 10 de octubre en el President St / Classon Ave. Brooklyn, Nueva York y posteriormente en el desfile que será en la Avenida Franklin, Berger St. Brooklyn.
