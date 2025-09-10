Catherine enamoró a sus fans en NY y seguirá en gira de Eddy Lover

La reconocida cantante panameña Catherine se unió a la gira "De Blanco y Negro a Color, Usa Tour 2025" de su compatriota Eddy Lover y tras su paso por Nueva York muchos latinos han quedado encantados con ella.

Semanas atrás la famosa afirmó que le metería todo su flow para botarla y tras su presentación en la Gran Manzana hace unos días, ha cumplido con lo que prometió.

Eddy Lover tendrá un tour de 28 presentaciones en distintas ciudades de Estados Unidos y también estará acompañado por Martín Machore y Aspirante.

Catherine anunció que tendrá participación en el evento anual que hacen los panameños en Nueva York, en esta ocasión el 9 y 10 de octubre en el President St / Classon Ave. Brooklyn, Nueva York y posteriormente en el desfile que será en la Avenida Franklin, Berger St. Brooklyn.