Show - 11/11/25 - 12:00 AM

Celebra el 10 de Noviembre vestida con la pollera panameña

Por: Marlene González mgonzalez@epasa.com -

La excompetidora del recordado programa Esto es Guerra, Sonia Marí Andrés, rindió tributo a Panamá de la manera más elegante y simbólica posible este 10 de noviembre, Día del Primer Grito de Independencia de Panamá, al lucir con orgullo la pollera panameña.

“La pollera no es solo un traje: es historia bordada, paciencia hecha arte, herencia que pasa de manos en manos, de mujeres a mujeres. Es identidad”, escribió la también creadora de contenido española nacionalizada panameña, destacando el profundo significado cultural de la vestimenta típica nacional.

Sonia, quien ha manifestado en varias ocasiones su cariño por Panamá, expresó además su gratitud hacia el país que, según sus palabras, la “abrazó hasta hacerla sentir parte de él”.

“Gracias por adoptarme, por enseñarme y por hacerme tuya”, añadió en su mensaje lleno de emoción y orgullo.

La española deslumbró con su pollera, cumpliendo así uno de sus sueños.

“Ponerme esta pollera hoy, en este día (10 de Noviembre), me llenó de orgullo de una forma que no se explica… se siente”, destacó

Te puede interesar

Angélica Vale se divorcia tras 14 años de matrimonio

Angélica Vale se divorcia tras 14 años de matrimonio

 Noviembre 10, 2025
Beteta: "Si eres gay y usas apps, escúchame, no compartas datos personales"

Beteta: "Si eres gay y usas apps, escúchame, no compartas datos personales"

 Noviembre 10, 2025
Mirna Caballini se sintió mal en el Miss Universo y fue atendida por médicos

Mirna Caballini se sintió mal en el Miss Universo y fue atendida por médicos

 Noviembre 10, 2025
Aseguran que Diddy fue castigado por hacer guaro artesanal en la cárcel

Aseguran que Diddy fue castigado por hacer guaro artesanal en la cárcel

 Noviembre 10, 2025
El actor Jeremy Renner niega las acusaciones de acoso de cineasta

El actor Jeremy Renner niega las acusaciones de acoso de cineasta

 Noviembre 10, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí