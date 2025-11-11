Celebra el 10 de Noviembre vestida con la pollera panameña

La excompetidora del recordado programa Esto es Guerra, Sonia Marí Andrés, rindió tributo a Panamá de la manera más elegante y simbólica posible este 10 de noviembre, Día del Primer Grito de Independencia de Panamá, al lucir con orgullo la pollera panameña.

“La pollera no es solo un traje: es historia bordada, paciencia hecha arte, herencia que pasa de manos en manos, de mujeres a mujeres. Es identidad”, escribió la también creadora de contenido española nacionalizada panameña, destacando el profundo significado cultural de la vestimenta típica nacional.

Sonia, quien ha manifestado en varias ocasiones su cariño por Panamá, expresó además su gratitud hacia el país que, según sus palabras, la “abrazó hasta hacerla sentir parte de él”.

“Gracias por adoptarme, por enseñarme y por hacerme tuya”, añadió en su mensaje lleno de emoción y orgullo.

La española deslumbró con su pollera, cumpliendo así uno de sus sueños.

“Ponerme esta pollera hoy, en este día (10 de Noviembre), me llenó de orgullo de una forma que no se explica… se siente”, destacó