Celebra el éxito de su novio y espera que suba a los Yankees

Mientras su expareja habla de muñequitos, la conocida Tatiana Vélez celebra las oportunidades de su marido Luis Durango tras sus lesiones y el fichaje a los Yankees de Nueva York.

Como todos saben el joven beisbolista panameño Luis Durango Jr., de 22 años, fue elegido en el Draft por los Yankees de Nueva York, marcando un nuevo capítulo en su carrera profesional y actualmente la está botando con los Hudson Valley Renegades, afiliados del equipo principal.

"Gracias a Dios por todo, puedo decir que es el año más difícil de mi carrera, con dos lesiones en menos de 4 meses, pero gracias a ti, a tu voluntad, pude terminar saludable jugando y haciendo lo que más amo, que es jugar. Con mucho amor y pasión. I will come back stronger dash", dijo Durango.

Por supuesto, su pareja no dudo en apoyarlo en esta etapa de su vida y está al pendiente que pronto puede ser elegido para jugar en el equipo principal.

"Muy orgullosa de ti mi vida", dijo Vélez.

De llegar al primer equipo pronto, compartiría camerino con su compatriota José Manuel Ortega Caballero.