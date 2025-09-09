Celebra éxito de su esposo y espera suba a los Yankees

Mientras su expareja habla de muñequitos, la conocida Tatiana Vélez celebra las oportunidades de su marido, Luis Durango, tras superar sus lesiones y lograr el fichaje con los Yankees de Nueva York.

Como todos saben, el joven beisbolista panameño Luis Durango Jr., de 22 años, fue elegido en el Draft por los Yankees de Nueva York, marcando un nuevo capítulo en su carrera profesional.

Actualmente la está botando con los Hudson Valley Renegades, equipo afiliado a la organización principal.

"Gracias a Dios por todo. Puedo decir que este ha sido el año más difícil de mi carrera, con dos lesiones en menos de cuatro meses, pero gracias a ti, a tu voluntad, pude terminar saludable, jugando y haciendo lo que más amo: jugar, con mucho amor y pasión. I will come back stronger", dijo Durango.

Por supuesto, su pareja no dudó en apoyarlo en esta etapa de su vida y está al pendiente, con la esperanza de que pronto pueda ser elegido para jugar en el equipo principal."Muy orgullosa de ti, mi vida", expresó Vélez.

De llegar al primer equipo, compartiría camerino con su compatriota José Manuel Ortega Caballero.