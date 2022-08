Celebra otro año de casada con su ‘compañero de aventuras’

La exmiss Stefanie de Roux celebra el amor y sus nueve años de casada con el amor de su vida, su complemento y su “compañero de aventuras”.

Ayer, la modelo compartió una breve, pero significativa dedicatoria para el hombre que siempre está para ella, su esposo. El texto lo acompañó con dos fotografías.

Publicidad

“Ya son 9 años de casados. Desde que te conocí sabía que quería un matrimonio, no una boda (aunque la boda estuvo épica). Eres mi compañero de aventuras, mi cheerleader No1, me apoya, me nivela y sobre todo, me deja ser quien soy y creo ser lo mismo para ti”, destacó de Roux.

Añadió: “Amo como hemos evolucionado y la paz que me das por muchos años más. Te amo a ti y lo que hemos creado juntos”.

PUEDES VER: Dímelo Flow estará en el Billboard Latin Music Week

Sus amigos y seguidores la felicitaron por este aniversario y desearon muchas bendiciones para su hogar.

Cabe señalar que la famosa este año tuvo un duro golpe, su padre falleció el pasado mes de febrero, por lo que se aferró a su fe y a Dios para seguir adelante.

Contenido Premium: 0