Celebra su despedida de soltera y cuenta los días para su boda
¡El amor está en el aire! Katy Dolande está que cuenta los días para ser oficialmente la señora de Faarup, después de celebrar su despedida de soltera, rodeada de familiares, amigas y buena vibra.
A través de sus redes sociales, Katy compartió imágenes del festejo, mostrando su alegría y emoción ante la nueva etapa que está por comenzar. Luciendo radiante y sonriente, la presentadora dejó ver que todo está listo para su gran día.
La boda se celebrará el próximo 6 de diciembre, fecha en la que Dolande unirá su vida con Oscar Faarup en una ceremonia que promete estar llena de amor, elegancia y momentos memorables.
“Esto fue solo un abrebocas, porque prepárense para el 6 de diciembre, que vamos a bailar hasta más no poder. Ahora sí… ¡estamos oficialmente en conteo regresivo para el gran día!”, expresó Dolande.
Sus seguidores no tardaron en llenarla de mensajes de cariño y buenos deseos, destacando la felicidad que irradia y lo mucho que se merece este capítulo tan especial.
El 21 de diciembre de 2024 Faarup, conocido por ser uno de los integrantes del extinto programa 100% Pritty y también como director y productor de cine, le propuso matrimonio a la expresentadora de televisión en medio de la naturaleza.