Celebra un año más de vida y reflexiona sobre el paso del tiempo

La cantante y presentadora panameña Karen Peralta celebró este 28 de octubre su cumpleaños número 39, y lo hizo con una profunda reflexión sobre el paso de los años, el crecimiento personal y las experiencias que han marcado su vida.

“Hoy hace 39 años, un 28 de octubre de 1986 nací yo”, escribió Peralta junto a un video publicado en su cuenta de Instagram, donde aparece disfrutando de un ambiente colorido y relajado.

En su mensaje, la artista compartió cómo ha sentido la intensidad de la vida en los últimos años, expresando que este nuevo ciclo llega con muchas enseñanzas y gratitud.

“Se va sintiendo el paso de los años poco a poco y en la intensidad del día a día a penas me han quedado unos minutos para escribir hoy. Este piso 3 ha sido intenso, llegaron mis últimos 30, ¡quién lo diría! Y apenas siento que fue ayer que aprendí el significado de la vida”.

Karen también aprovechó para recordar los logros alcanzados durante esta etapa, entre ellos sus éxitos profesionales, su rol como madre y su crecimiento personal.

“En estos 30 logré posiciones profesionales privilegiadas, superé una pandemia, grabé muchas canciones, lloré y reí intensamente, me convertí en mamá y aprendí a valorar cada momento”.

La publicación recibió cientos de mensajes de felicitaciones por parte de seguidores, colegas y amigos del medio artístico, quienes destacaron su trayectoria y autenticidad.