¡Cero bisturí! Delany dice que se mantiene rica con puro ejercicio

La controversial Delany Precilla se ha vuelto la envidia de muchas mujeres, pues luego de dos embarazos sigue teniendo un cuerpazo y afirma que no se ha metido cuchillo porque no hay platita.

Delany que se siente bien con su cuerpo, decidió responderle a sus fans sobre su cuerpo y cómo hace para mantenerse.

"No, así luce mi abdomen de forma natural, sin ninguna cirugía, luego de tener dos hijos. En algún momento pensé hacérmela, pero no quería la cicatriz y también el presupuesto no lo tenía por suerte ja, ja, ja".

Según Delany, se recuperó y no quedó con panza por su buena alimentación y ejercicios.

Además, aseguró que tras dos años de post parto, recién está poniéndose como quiere y buena.