¡Chao pescado! Daluna está divorciada desde hace tres años

La modelo y empresaria Daluna reveló que desde hace tres años es una mujer divorciada y no tiene ninguna relación con su esposo africano.

La situación surgió luego de verla sola en distintas ocasiones, algo que llamó la atención de la gente, pues hace un tiempo se le veía con un chico bien parecido. 

"Divorciada desde hace casi tres años. ¿Hasta ahora se acuerdan de él?", contó.

Para hacer un recordatorio, en el 2021 la relación de ambos dio mucho que hablar, luego que se compartiera un video en el que se veía a su novio pidiéndole matrimonio en África, con un enorme anillo. 

Posteriormente publicó imágenes donde celebraba dos años de relación y enseñaba sortijas de alianza, por lo que todos asumieron que era una mujer casada.

Luego de ello hubo roces con "haters", debido a que le recordaban y lo comparaban con su expareja K4G, pero ella no le metía mente a eso.

Tras salir de este secretito a ella se le ve muy feliz con su vida y por el momento no hay temas de bodas a la vista. 

