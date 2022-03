¡Chuzo! Panameña Kate Rodríguez entra a un 'reality' y ya la odian

La panameña Kate Rodríguez ha estado en boca de todos en Argentina, esto por su participaión en un reality llamado El Hotel de los Famosos, al punto que es una de las más odiadas y ahorita está desconectada de todos.

"La más odiada es Kate Rodríguez. ¿Por qué? Tienen que mirarlo", aseguró Gabriel Oliveri, el gerente general del alojamiento de este lugar.

Sin entrar en detalles para no spoilear el programa comentó: "Hay gente que no le habla. Hay problemas ahí".

"La mitad de los famosos van a ser huéspedes, y la otra mitad van a tener que atenderlos. Serán el staff que el hotel no tiene. Tendrán misiones como limpiar los pisos, hacer las camas, el desayuno…", dijo uno de los encargados, esto sobre la dinámica del proyecto.

“Estoy en pareja. Lo voy a extrañar un montón. Ya charlamos, fue algo en conjunto. No somos una pareja abierta, pero respeto todo eso. Yo no estoy preparada para llevar una dinámica así. Se que él me va a estar viendo las 24 horas, los siete días de la semana, pero juro que no tendrá motivos para ponerse celoso”, contó Kate antes de entrar a este lugar.

De paso, también dijo que está contenta por vivir una nueva experiencia, pero que no sabe si esa efusividad le va a durar todo este tiempo: “Pero vengo con mucha ilusión de hacer muchos amigos. Soy muy competitiva y espero que mi equipo tenga el mismo objetivo”, aseveró Kate Rodríguez.