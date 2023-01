Cierre magistral del Panamá Jazz Festival

La vigésima edición del Panama Jazz Festival (PJF) concluyó este sábado tras una semana entera en la que este género musical se adueñó de la capital panameña con una amplia gama de actividades y actuaciones de artistas y agrupaciones internacionales y nacionales.

El público, que por años se ha mantenido fiel al festival forjado desde su inicio por el pianista y jazzista panameño Danilo Pérez, se dio cita desde temprano en el denominado Cuadrángulo Central de la Ciudad del Saber (CdS), en las orillas del canal de Panamá, donde se dio el cierre del emblemático evento cultural con un concierto al aire libre gratuito.

En el descampado se congregaron cerca de 10 mil personas, según dijeron a EFE los organizadores de la actividad.

Por la tarima del Cuadrángulo o campo central de la Ciudad del Saber, donde antes se ubicaba la otrora base militar estadounidense de Clayton, desfilaron la mayoría de los artistas y grupos musicales invitados a esta edición del Panamá Jazz Festival.

En el festival, que arrancó el pasado lunes 16 de enero, dieron conciertos, entre otros, el cubano Chucho Valdés, la estadounidense Catherine Rusell y el puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, Nadia Washington, Idania Dowman, Erika Ender, Lihi Haruvi y Luz Acosta.

También realizaron presentaciones el Global Jazz Womxn, Chase Morrin Trio, Farayi Malek, Marco Pignataro junto al Berklee Global Jazz Institute, el New England Conservatory, Geraldine Ehrman Jazz Quartet, el trío Children of the Light de Danilo Pérez, Brian Blade y John Patittucci, y Las Hijas del Jazz Big Band.

Las Hijas del Jazz Big Band, integrado por más de 20 mujeres de diferentes partes del mundo y que esta semana hizo su debut en el PJF, es el nuevo proyecto educativo de la Fundación Danilo Pérez que fomenta el desarrollo de la niña y la mujer a través de la música La agenda del festival incluye coloquios, conferencias y talleres de formación y desarrollo a través de la música para jóvenes y niños.

El PJF cuenta con el patrocinio del Ministerio de Cultura de Panamá y la Alcaldía de Panamá, y es producido por Panama Jazz Productions a beneficio de la Fundación Danilo Pérez bajo la Coproducción de Ciudad del Saber.

La Fundación dijo en un comunicado que "a lo largo de 20 años, el PJF ha destacado como un proyecto cultural en donde la creatividad, el intercambio de conocimientos y el talento, han dejado referentes emblemáticos juntamente con el reciclaje, como elemento cónsono con los ideales culturales que busca exteriorizar".

Con el respaldo de su público, el apoyo del Gobierno de Panamá, de empresas privadas y organizaciones no gubernamentales, el Panama Jazz Festival se ha transformado en una celebración nacional y uno de los eventos más relevantes de la región.

