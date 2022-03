Cinta de Taron Egerton y novio de Taylor Swift está en posproducción

La película "The Stars At The Noon", que se grabó en el Casco Antiguo y contó con la participación del actor Taron Egerton de las cintas "Kingsman" y Joe Alwyn, novio de Taylor Swift, entró a posproducción.

Como recordarán, el pasado mes de octubre del 2022 inició el rodaje de esta historia en tierras panameños, algo que le cayó como anillo al dedo para los directores, debido a que por el tema de la pandemia había pocas personas que se encargaran de difundir detrás de cámaras lo que pasaba en el set. Caso contrario a cuando vino el personal de la cinta "Suicide Squad" con John Cena.

La historia que es de la directora Claire Denis, cuenta con la participación de será para Margaret Qualley, que ha actuado en las historias ‘Dos buenos tipos’ (Shane Black, 2016), ‘Érase una vez en... Hollywood’ (Quentin Tarantino, 2019) y la reciente ‘Sueños de una escritora en Nueva York’ (Philippe Falardeau, 2020). Además, participan Dany Ramírez, Nick Romano, entre otros famosos.

En su momento se conoció que Egerton pudo conocer un poco de Panamá, aunque no viajó a alguna provincia.

Además, el 23 de noviembre se informó que Taylor Swift llegó a Panamá en esa fecha para ver a su novio Joe Alwyn. "Taylor visitó a su novio en el set de su película ", dijo una fuente que trabajó en el proyecto. Posteriormente trabajadores del Aeropuerto Panamá Pacífico informaron que la famosa se fue sin causar mucha bulla.

La sinopsis de la película dice lo siguiente: "En la Nicaragua de 1984, un misterioso hombre de negocios inglés y una testaruda periodista estadounidense entablan un romance cuando pronto se ven envueltos en un peligroso laberinto de mentiras y conspiraciones y se ven obligados a intentar escapar del país".

Se espera que el estreno sea en el año 2023.

