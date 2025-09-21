Show - 21/9/25 - 01:45 PM

Ciudadano lo cuestiona por no conseguirle trabajo y él le responde

Según Jermanine, trata de ayudar a todo el que puede, pero lastimosamente no cuenta con un fondo especial o dinero de sobra para complacer a todo Panamá.

 

El periodista Jermaine Cumberbatch tuvo que cantarle sus verdades a un ciudadano, todo luego que fuera cuestionado por no conseguirle trabajo tras pedirle ayuda.

"Te pedí ayuda para un trabajo y no lo hiciste", fue lo que le dijero.

Por supuesto, el comunicador no quedó callado y respondió para atrás inmediatamente.

"No soy gobierno, no soy político, no tengo una súper empresa, ni soy millonario; solo soy un trabajador más, que sale todos los días a ganarme el dinero honradamente y con mucho sacrificio. Tengo familiares desempleados a la espera también de una oportunidad laboral. Me parece una falta de respeto que el Señor Manuel Josué Gutiérrez  me insulte por no poder conseguirle un trabajo, le contesté muy amablemente y le informé que no le prometía nada, pero si alguna empresa hiciera una solicitud, con mucho gusto", inició diciendo. 

Agrega: "Ayer luego de subir una imagen del avance de uno de los internos del Centro de Restauración Cambiando Vidas, el señor se molestó y me escribe que soy un "Payaso" por no conseguir un trabajo".

Según Jermanine, trata de ayudar a todo el que puede, pero lastimosamente no cuenta con un fondo especial o dinero de sobra para complacer a todo Panamá.

"Soy una persona que creer en el poder de Dios y en las segundas oportunidades; creo porque en algún momento alguien creyó en mí", puntualizó.

