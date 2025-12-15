A Clarissa le gustó Panamá y muchos dicen que debería venirse a vivir acá

La que está gozando de Panamá y muchos dicen que debería ser la próxima primera dama es la presentadora dominicana Clarissa Molina.

Ella estuvo en el desfile de navidad de ayer en Calle 50 y en todo momento expresó su satisfacción por volver a nuestro istmo, porque le encantó el ambiente. Incluso la relacionan con el alcalde Mayer en redes.

Ya muchos le dicen que se quede viviendo por acá y haga relaciones con los locales.



