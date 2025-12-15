Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025, llega en silla de ruedas a su país

Gabrielle Henry, representante de Miss Jamaica 2025, salió de cuidados intensivos tras el grave accidente ocurrido durante la fase preliminar del Miss Universo 2025 en Bangkok, Tailandia, para volver a su país.

El paso 19 de noviembre, Gabrielle cayó varios metros por una abertura en la pasarela del Impact Challenger Hall, sufriendo fracturas, laceraciones faciales y hemorragia intracraneal. Fue atendida de urgencia en el Hospital Paolo Rangsit, donde permaneció bajo cuidados intensivos antes de su traslado a Jamaica.

A su llegada a Kingston, Henry descendió en silla de ruedas y fue trasladada a un hospital local bajo supervisión médica constante, acompañada por su familia y el equipo de Miss Universo Jamaica.

Según fuentes locales, su recuperación continúa bajo la atención de neurólogos y especialistas, mientras se mantiene estable.