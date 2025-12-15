Director Reiner y su esposa habrían sido degollados por un familiar, según TMZ

El director estadounidense Rob Reiner y su mujer, la productora Michele Reiner, habrían sido degollados por un familiar en el hogar de la pareja en Los Ángeles, informó este lunes la web TMZ, después de que la revista People señalara al hijo mediano de ambos como presunto responsable del aparente homicidio.

La agresión ocurrió tras una posible discusión el domingo, dijeron fuentes al medio especializado en entretenimiento, sin especificar el motivo del desacuerdo.

Según TMZ, la hija de ambos encontró los cuerpos y dijo a la Policía que un miembro de la familia sería el responsable de la muerte de sus padres.

Aún no hay confirmación oficial de la identidad del sospechoso de los asesinatos. Mientras la revista People reporta que múltiples fuentes dan al hijo mediano de la pareja, Rick Reiner, de 32 años, como culpable, otros medios se limitan a indicar que un familiar cercano está siendo interrogado por la Policía, que no ha ofrecido detalles de momento.

Está previsto que a lo largo del día los investigadores ofrezcan nueva información del suceso y la identidad del sospechoso.

El autor de clásicos como ‘When Harry met Sally…’ (1989) o ‘The wolf of Wall Street’ (2013) y su esposa fueron hallados muertos el domingo en su domicilio de Brentwood con heridas compatibles con un acuchillamiento.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles recibió una llamada por una emergencia médica a las 15.30 hora local (23.30 GMT) y cuando llegaron se encontraron los cuerpos de Reiner, de 78 años, y de su mujer, de 68.

Según el diario Los Ángeles Times, no había señales de que la entrada a la vivienda hubiera sido forzada.

Quién era Rob Steiner

Rob Reiner era hijo del escritor, director y comediante Carl Reiner. Además, ganador de premios Emmy al mejor actor de reparto en 1974 y 1978 en la comedia ‘All in the Family’ (‘Todo en familia’).

De acuerdo con la biografía publicada en la página IMDB, nació el 6 de marzo de 1947 en El Bronx, Nueva York, y estaba casado con Michele Singer desde 1989.

Era conocido por trabajos como actor en ‘All in the Family’ (1971), ‘This is Spinal Tap’ (1984) y ‘The Wolf of Wall Street’ (‘El lobo de Wall Street’, 2013).

Y como director por ‘When Harry Met Sally’ (‘Cuando Harry encontró a Sally’), una de sus películas emblemáticas, ‘The Princess Bride’ (‘La princesa prometida’), ‘A Few Good Men’ (‘Algunos hombres buenos’), ‘Misery’ y ‘Stand by Me’ (‘Cuenta conmigo’).

Conmoción en el mundo de la política y el arte

Destacados políticos, actores y otros artistas se mostraron este lunes conmocionados por estas muertes.

«Michelle y yo estamos desconsolados por el trágico fallecimiento de Rob Reiner y su amada esposa, Michele. Los logros de Rob en cine y televisión nos brindaron algunas de nuestras historias más preciadas en la pantalla», escribió el expresidente demócrata Barack Obama (2009-2017) en X.

«Pero detrás de todas las historias que produjo se encontraba una profunda creencia en la bondad de las personas y un compromiso de por vida para poner esa creencia en práctica», agregó.

La exvicepresidenta de EE.UU. Kamala Harris (2021-2025) señaló, por su parte, que su obra «ha impactado a generaciones de estadounidenses». «Los personajes, los diálogos y las imágenes que dio vida en cine y televisión están presentes en nuestra cultura».

Y el gobernador de California, el también demócrata Gavin Newsom, quien dijo que sintió que su corazón se rompió cuando conoció la noticia, afirmó que «Rob fue el genio de gran corazón detrás de tantas de las historias clásicas que amamos».

El actor y productor Elijah Wood aseguró en X que se sintió «horrorizado al enterarse del fallecimiento» de Reiner y su «maravillosa esposa».

«Estoy absolutamente conmocionada y horrorizada al enterarme de lo de Rob Reiner y su esposa Michele. Esto es una atrocidad. Rezo por una justicia rápida. Mis condolencias a su familia e hijos. Me faltan las palabras», añadió en redes la actriz Roseanne Barr.

James Woods, quien protagonizó ‘Ghosts of Mississippi’ (‘Fantasmas del pasado’), dirigida por Reiner, lamentó la muerte de su «buen» amigo. «Las diferencias políticas nunca obstaculizaron nuestro amor y respeto mutuo», precisó en X.

Christopher Guest, quien protagonizó ‘This is Spinal Tap’ (2005) y ‘The Princess Bride’ (‘La princesa prometida’), y su mujer, la también actriz Jamie Lee Curtis, apuntaron en un comunicado conjunto que están «conmocionados y tristes» por la «violenta y trágica» muerte de la pareja» y dijeron que su principal preocupación en este momento «son sus hijos y familiares directos».

El cineasta Paul Feig (‘Bridesmaids’/ ‘La boda de mi mejor amiga ‘ y ‘A Simple Favor’/ ‘Un pequeño favor’) dijo en X que Reiner era su «verdadero héroe»: «Un verdadero titán visionario y una persona encantadora, encantadora. Nunca se sabe si es apropiado publicar algo en medio de una tragedia como esta, pero solo quiero que el mundo sepa lo que tantos de nosotros sabemos en la industria: Rob era el mejor».

Para el actor Ben Stiller, Reiner era un de sus directores «favoritos»: «Salió de la enorme sombra cómica del gran Carl Reiner y de ser actor de televisión para convertirse en un gran director que hizo una racha increíble de películas. ‘Spinal Tap’ es una de las mejores comedias jamás hechas y la lista continúa. Era una persona amable y atenta, y realmente muy divertida», dijo también en X.

Al director, actor y productor estadounidense, de 78 años, se le homenajeó también desde el sindicato de actores y profesionales de los medios SAG-AFTRA. Su presidente, Sean Astin, afirmó en un comunicado publicado por Variety que era una de las figuras más significativas en la historia del cine y la televisión.