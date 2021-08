Comparte su historia para motivar a otras persona a cumplir sus sueños

José Manuel Arispe, mejor conocido como Chollykid, compartió su historia en un video de Instagram para inspirar a otras personas a que jamás se rindan.

Según narro, convirtió esos adjetivos que le pusieron: chaparrito, negrito, bembón y cholito, en su fortaleza de superación y nunca se dio por vencido, a pesar de todos los “no” que obtuvo en su camino para lograr su sueño.

"En este video les quiero contar la historia de un niño chaparrito, negrito, bembón y cholito, este muchachito siempre quiso hacer cosas extraordinaria, hacer música, hacer televisión, cantar, actuar. Nunca se daba la oportunidad, iba a audiciones desde que tenía 9 años, y no pasaba nada. La gente decía que tenía toda la capacidad para poder hacer algo y nunca se daba. Lo que a mi me llama la atención de este muchachito es que siempre le decía a su mamá que quería intentarlo, nunca se rendía. Siempre buscaba la oportunidad de demostrar que quería hacer lo que le gustaba por muchos años”, aseguró el reportero de Jelou!.

Afirmó que muchas personas de su al rededor, incluyendo familiares, pensaban que él solo quería figurar y creerse la gran cosa, pero lo que él solo quería era cumplir su sueño, el cual logró a los 25 años. ”Con este mensaje de este muchacho quiero decirte que por más difícil que sea, por más lejos que lo veas, si tu sientes que por ahí es, no te rinda. Recuerdo que siempre me decían ‘qué bien lo haces’, pero nunca me llamaban... me siento tan orgulloso de dónde vengo, de quién soy y qué estoy haciendo... quiero contarte esta anécdota por si acaso te llaman igual o tienen algún otro adjetivo para ti haz de ellos tu fortaleza, tu esperanza. Me ha costado, pero no te rindas, no hay razón para hacerlo”, manifestó.