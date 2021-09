Con 40 libras menos y metiéndole empeño a su cambio

Tomar en cuenta su salud, inspirar a muchas jóvenes a bajar de peso y dejar ver de que forma natural se puede reducir varias tallas es lo que deja ver la emprendedora, "La Bibi", en sus redes.

La dueña de las deliciosas comidas del "West", contó a “Crítica” que ha bajado más de cuatro tallas, pues ha cambiado su alimentación, asiste a estéticas y toma pastillas para quemar la grasa corporal.

Aseguró que su hábito alimenticio ha cambiado radicalmente, pues no negaba fuego, ahora controla su paladar y no come a altas horas de la noche.

"Puse de mi parte, cambié mis comidas, mido lo que comeré. Me sentía mal y cansada. Lo hago por salud y por estar bien conmigo misma. Le doy duro a la estética. Esto es un 50 y 50 porque he cambiado mi alimentación, más estética y productos", puntualizó.

Detalló que su peso era arriba de las 190 libras, pero en poco tiempo ha bajado 40 libras, logrando cambiar sus tallas de 19-20 a 9-10", mencionó.

Agregó que por su mente ha pasado visitar al cirujano, pero esto sería para reducir sus senos, esto es un tema que lo tiene sobre la mesa, pero sigue en segundo plano.