Confesión de Doralis Mela sorprende a Martín Machore

La expresentadora Doralis Mela sorprendió al artista urbano Martín Machore con una confesión: estaba enamorada de él, como fan

Al conocerlo, finalmente en persona, la vocalista de Grande Ligas del Pindín, no se guardó nada y con la emoción de una verdadera fanática, le reveló su verdad.

“Tú sabes que yo estaba enamorada de ti… yo no me perdía tus videos”, confesó Mela con total sinceridad, recordando incluso sus inicios cuando era muy joven y trabajaba como empleada doméstica.

“Martín, yo soy tu fan… sueño cumplido”, agregó emocionada.

La reacción del cantante no se hizo esperar. Visiblemente sorprendido, Martín Machore respondió con humildad y gratitud a los elogios de Doralis.

Al compartir el video en su cuenta de Instagram del encuentro, Martín no dudó en expresa: “Esto no me lo esperaba. Un gusto conocerte, energía real y genuina. Se valora la humildad y el cariño”.