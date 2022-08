Cosculluela le tira a Residente; le dice vividor y que habla paja

El cantante Cosculluela le le tiró sin miedo a Residente y le dijo "cierra el pico, que ya estamo’ hartos en Puerto Rico”. El artista le dedicó una canción de casi seis minutos a su colega y compatriota.

Bajo el título de ‘René, renuncia’, compuso una ‘tiradera’, es decir, una pista para lanzar fuertes críticas e improperios contra el exintegrante de Calle 13.

Tras su pelea con J Balvin, Residente ha estado tranquilo, pero ahora Cosculluela quiere formar otro embolille.

Este conflicto inició por un beso que se dieron las artistas Tokischa y Villano Antillano en un concierto, pues en su momento José Fernando Cosculluela Suárez, conocido como Cosculluela, rechazó la acción.

Posterior a eso, circuló una imagen de Residente y Tokischa que, aparentemente, era una muestra de apoyo del intérprete de ‘Atrévete-te-te’.

Cosculluela tomó esto de mala gana, se llenó de ira y la emprendió contra ambos, pero en especial contra el puertorriqueño. “No me desafíes! Q te voy a dar pa llevar!! El miedo se lo inventó el diablo, vamo a darle a la gente un round pa q se curen. Esto es White Lion! De amistad pa curarnos (sic)”, escribió en los comentarios de la foto.

Cosculluela, de 41 años, en la ‘tiradera’ desprestigia a su coterráneo porque, asegura, compone canciones y participa en movimientos sociales sin conocer en realidad la situación de Puerto Rico.

“Tú no puede’ criticar al candidato sin vivir bajo el gobierno (Ajá), no puede’ criticar que no hay trabajo si no vive’ en el 100x35”, le dice haciendo referencia a los privilegios que, según él, Residente ostenta al vivir en Estados Unidos.

“El estilo inteligente que tú usa’ (Oh, sh…), con esa m…da ya tú no engatuza” o “como ya hiciste la película esa de humilde, de pendejo, de las camisita’ y las cola’ no puede’ hacer na’”.

‘René, renuncia’ ya supera el millón de reproducciones en YouTube. Residente no le ha contestado aún.

