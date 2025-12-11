Puerto Rico suspende pagos a Miss Universe y hará exigencias tras líos

El Gobierno de Puerto Rico y la Compañía de Turismo de ese país, detuvo el segundo pago a la organización internacional de Miss Universo hasta que no tengan una reunión.

Al parecer, todo esto se da tras las noticias y todo lo que ha circulado sobre los resultados de la pasada edición realizada en Tailandia.

Según medios de ese país, el pago se tenía que realizar este pasado 8 de diciembre ya que busca renegociar las condiciones en las que se realizará el evento en Puerto Rico según reveló Willianette Robles Cancel, directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

La ejecutiva también aclaró que el evento no será cancelado, porque se ha pagado $3 millones de los $9 millones pactados por la organización.

"No son preocupaciones, son exigencias que nosotros vamos a hacerle a una organización para efecto de transparencia. Nosotros como gobierno, desde un principio hemos sido claros, la Compañía de Turismo y esta servidora ha sido clara de que toda la gestión que se lleve va a ser una gestión con transparencia. Precisamente, porque son fondos públicos y nosotros le debemos respuestas, por llamarlo de cierta manera, al pueblo de Puerto Rico. Dejando claro eso, nosotros tenemos unas exigencias que va a ir conectada a la transparencia”, dijo.

Agregan que uno de los temas a tratar es que si la prensa o algún ente solicita al jurado de Miss Universe, una vez que se lleve a cabo el evento, los resultados, que los resultados se hagan públicos.

“Tiene que haber unos estándares que se tienen que cumplir, porque nosotros como destino lo que buscamos es que la proyección a nivel internacional sea una proyección positiva, como lo fue en la residencia de Bad Bunny, como queremos que lo sea con Miss Universe, como lo fue cuando trajimos al Barcelona y al Real Madrid, como lo hacemos cuando traemos el Open”, puntualizó.

Por el momento no hay peligro que el evento sea cancelado por las investigaciones contra Raúl Rocha.