Katy Dolande y Oscar Faarup sellaron su amor para siempre

La presentadora y creadora de contenido Katy Dolande protagonizó uno de los momentos más románticos del fin de semana al compartir las primeras palabras tras su boda, celebrada el pasado 6 de diciembre de 2025, una fecha que ya definió como “el día en que el amor decidió quedarse para siempre”.

En la imagen, donde aparece tomada de la mano de su ahora esposo, ambos lucen radiantes y completamente enamorados. Katy acompañó la fotografía con un mensaje que hizo suspirar a miles de seguidores, describiendo su boda como “un día maravilloso, lleno de luz, sonrisas, abrazos y miradas que decían más que mil palabras”.

La también presentadora resaltó que vivieron este momento especial rodeados de personas claves en su historia, agradeciendo cada paso que los llevó a esta unión. Con profunda emoción, compartió la promesa que ambos hicieron al unir sus vidas: cuidarse, acompañarse y elegirse incluso en los días difíciles.

Dolande cerró su mensaje con una frase que se quedó entre sus seguidores: “Lo nuestro no conoce límites: es infinito por infinito, hoy y siempre”.