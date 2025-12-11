Fátima Bosch huye de la prensa tras ser cuestionada por el Miss Universo

La Miss Universo Fátima Bosch llegó ayer al aeropuerto de México tras una gira de viaje por entrevistas, sin embargo, no quiso que la prensa le cayera y pasó desapercibida.

Hace solo unos días, ella se vio involucrada en una nueva polémica, cuando abandonó una entrevista en el programa Pica y extiende, de la cadena Telemundo, al marcharse tras sentirse incómoda con las preguntas que le hicieron, relacionadas con las irregularidades que este año se convirtieron en noticias alrededor de la corona.

Ella fue captada por varios periodistas, pese a que llevaba chaqueta de sudadera amplia con capota, gafas oscuras y gorra. Bosch en ese momento huyó de los reporteros y una mujer que la acompañaba se mostró visiblemente molesta al ser abordada.

“Yo no tengo por qué dar ninguna declaración, ¿me dejan en paz?”, dijo la acompañante. Luego una persona de seguridad quiso alejar a la prensa, pero finalmente los reporteros lograron entablar una corta charla con la polémica reina.

Le preguntaron si esa era su bienvenida, y ella mencionó que no. “No es mi bienvenida, se supone que veníamos a un evento, de incógnito”, dijo asegurando que le alegraba verlos.

Acto seguido, el reportero le indaga por cómo se siente después del triunfo: “Muy orgullosa y con mucha responsabilidad ya trabajando, contenta”, puntualizó. Sin embargo, cuando fue cuestionada sobre la polémica y sobre los argumentos que dicen que le compraron la corona el asunto cambió: “No tengo nada que decir del tema, que tengas bonito día”, dijo mientras caminaba apresurada.