Tifanny dice que escándalo dañó sus contratos y vive de sus ahorros

La conocida influencer afirmó que está teniendo muchas pérdidas.

 

Por: Redacción / Web -

La polémica influencer Tifanny expresó su sentir en redes, esto tras confirman que no la está pasando bien y todo se debe al escándalo en el que quedó envuelta por las denuncias de estafa. 

Nuevamente repitió que ella no tiene ninguna responsabilidad en las irregularidades que se han dado, esto a pesar que otras caras del patio, entre ellas Miah Catalina la han acusado de hacer esto a cada rato.

Asegura que ha perdido contratos y pagos importantes, lo que la ha llevado a vivir actualmente de sus ahorros.

García menciona que sueña con colaborar con marcas grandes y espera que pronto le lleguen mejores oportunidades. 

