Demanda de Nodal contra Cazzu es parea saber cómo gasta la plata de la pensión

El abogado de Christian Nodal se refirió a la demanda del artista contra su expareja Cazzu, donde alega que le ha dado unos $654 mil dólares para la manutención de su hija Inti y aclaró que su cliente busca esclarecer en qué se ha gastado el dinero.

En un comunicado indicó que la demanda no es disputar la custodia ni la manutención, sino garantizar que los recursos aportados hayan sido utilizados en beneficio de la menor y asegurar la nacionalidad mexicana de la niña, infirmó Infobae.

Dicho letrado condenó que la demanda se haya filtrado porque el proceso se lleva "bajo un estricto llamado a la reserva procesal".

“La pensión alimenticia no constituye el centro del litigio y no debe ser objeto de especulación pública que hasta ahora se ha hecho; sin embargo, las pruebas se están desahogando para demostrar el interés principal de mi representado que es garantizar que los recursos destinados a su hija realmente se apliquen en su beneficio. Este proceso busca asegurar que las cantidades proporcionadas lleguen efectivamente a la menor y se utilicen para cubrir sus necesidades, ante dudas fundadas sobre que ello haya ocurrido de manera adecuada en el pasado, como es su derecho”, se lee en el documento.

Nodal alegó que le hizo los pagos en efectivo a la rapera en un periodo de 13 meses.

Nodal al parecer, busca involucrarse activamente en todas las decisiones relacionadas con la crianza y el futuro de su hija, por lo que Asimismo, solicitó la intervención de las autoridades para garantizar su participación.

El marido de Ángela Aguilar alega que sí permite que la menor viaje al extranjero e incluso asegura que ha intentado tramitar el pasaporte mexicano y una visa americana para que la pequeña pueda viajar.