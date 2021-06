Critican a Mary Gaby por lanzar plena y no responder sobre su video romántico

La expresentadora Mary Gaby Sealy está en boca de todos, esto luego que se filtrara un video de ella junto a otra mujer actuando de manera cariñosa como si fuera su pareja.

Luego de este escándalo ella desactivó todas las imágenes en su Instagram y subió unas fotos que no tenían mucho contexto, causando que las personas especularan que la habían hackeado.

Sin embargo, hace unas horas subió un video a su cuenta haciendo promoción de un tema musical llamado "Exceso", con la participación de David L y Anubikiss.

Por supuesto, esto molestó a muchas personas y comenzaron a decirle que no debería prestarse para eso de generar un escándalo, solo para lanzar un tema musical en las redes.

"En serio tiene que hacer eso para que la noten", "Si tienes talento no debes crear noticias falsas", "Sean directos y no engañen a la gente", "La pela tiene talento, el escándalo lo hacen todos, hasta Nicky Jam lo hizo", "Veamos que tal está esa plena, no me decepcionen", "Ahora todos quieren ser cantantes, espero no sea como Liza Hernández", eran parte de los comentarios que se podían leer.